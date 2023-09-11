Народный артист России Андрей Леонов отдал свою личную машину на нужды СВО

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Народный артист России Андрей Леонов отдал свою личную машину на нужды СВО
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Источник фото: коллаж Информинг

Известный российский актёр и народный артист России Андрей Леонов, сын народного артиста СССР Евгения Леонова, пожертвовал свой личный автомобиль для нужд специальной военной операции, передав его на фронт. Об этом сообщил Марк Варшавер, директор театра "Ленком", где работает актёр.

"Андрей Леонов передал личный автомобиль воинам СВО. Он хотел поехать лично передать, но ограничился тем, что передал ребятам военным, а они отвезли. Он этого не афиширует", - отметил Варшавер.

Андрей Леонов был удостоен звания народного артиста России в этом году за выдающиеся заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства. Его творческий путь включает роли в таких фильмах и сериалах, как "Папины дочки", "Гонщики", "Обыкновенное чудо", "Ералаш", "Есенин", "Дальнобойщики", "Обратная сторона Луны", "Ивановы-Ивановы" и многие другие.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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