Похудевшая Анна Михалкова вышла в свет в бархатном пальто и балетках

Российская актриса театра и кино Анна Михалкова долгое время оставалась в стороне от светских мероприятий. Однако недавно журналисты заметили ее на курорте Роза Хутор в Сочи, где проходила премьера ее новой картины.

Для этого события Михалкова выбрала простой, но стильный образ. Актриса оделась в длинное черное бархатное пальто и черные балетки. Под пальто проглядывался подол платья молочного цвета с переливающимися пайетками. Ее образ был дополнен небольшой черной сумкой.

В фильме "Чувства женщины", режиссером которого является Анна Меликян, Анна Михалкова исполнила главную роль. Сюжет картины рассказывает о женщине, которая начинает слышать голоса инопланетян. В картине также снялись Екатерина Андреева, Олег Ягодин, Тимофей Трибунцев, Мария Бердинских, Полина Васильева, Екатерина Новокрещенова и Елена Фомина.

Михалкова редко появляется на премьерах фильмов, но на этот раз она не могла пропустить это событие. По словам режиссера Анны Меликян, другие актрисы не рассматривались для этой роли, так как сценарий был написан именно с учетом Михалковой.