Шарапова в «голом» топе-сетке явилась на светское мероприятие

Российская теннисистка Мария Шарапова не осталась равнодушной к современным модным тенденциям, которые предполагают появление на публике в нарядах, оставляющих мало места для воображения.

Экс-первая ракетка мира решила участвовать в мероприятии в роли амбассадора компании Aman Resorts, управляющей 34 отелями в 20 странах. На презентацию, которая прошла в Нью-Йорке, Шарапова выбрала вызывающий наряд — прозрачный топ-сетку без рукавов.

Фотографии с этого мероприятия были опубликованы Марией в социальных сетях. На них видно, как спортсменка надела смелый прозрачный топ, под которым был виден черный бюстгальтер-бра, состоящий из маленьких треугольничков ткани.

Нижняя часть наряда оказалась более консервативной: Мария выбрала классические брюки шоколадного цвета и подпоясала их кожаным ремнем.