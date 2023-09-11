Умерла известная советская и российская актриса Мария Скуратова

10 сентября в возрасте 90 лет ушла из жизни выдающаяся актриса театра, кино и ТВ Мария Морицевна Скуратова. Прощание с ней состоится в Николо-Архангельском крематории. Время и дата проведения прощания будут объявлены позднее.

Мария Морицевна была заслуженной артисткой России и работала в Центральном академическом театре Российской Армии. После окончания Театрального училища имени Щукина, она присоединилась к труппе Театра Армии под руководством выдающегося режиссера Алексея Дмитриевича Попова. Более 65 лет своей творческой жизни она посвятила этому театру.

Мария Скуратова была известна как артистка глубокого и интеллигентного театра, воплощающего русский реализм и психологическую глубину. Родилась 10 июня 1933 года в Москве и окончила Театральное училище имени Щукина в 1955 году. Звание заслуженной артистки было ей присвоено в 2010 году.