Умерла известная советская и российская актриса Мария Скуратова

9 сентября навсегда ушел из жизни выдающийся советский и российский актер театра, кино и телевидения, Андрей Шаронов. Его актерская карьера началась
Актриса и народная артистка России Александра Захарова прокомментировала несостоявшиеся гастроли спектакля "Поминальная молитва" театра "Ленком" в
Открытие XXI Открытого российского фестиваля кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске ознаменовалось особым событием - почетным гостем стал
Президент США Джозеф Байден посетил Вьетнам с официальным визитом и, выступая в Ханое, сделал шутку, которая оскорбила часть местного населения. В
Иван Охлобыстин высказал свое негодование по поводу песни Семена Слепакова*, в которой обсуждаются его отлучение от церкви и участие в сериале
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