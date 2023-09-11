В Екатеринбурге мужчин призывают вступать в армию через SMS

В Екатеринбурге сообщают о рассылке в мессенджерах с призывом к вступлению в армию. В личных сообщениях будущим военным обещают выгодные условия, включая подъемные, высокую зарплату и различные меры социальной поддержки.

Однако источник в военных кругах подчеркивает, что такие условия актуальны только для добровольцев с пропиской в Московской области. В разных регионах могут быть свои условия и выплаты для контрактников.

Пресс-служба Центрального военного округа уточнила, что заключение контрактов с Минобороны осуществляется в официальных пунктах приема на военную службу, которые присутствуют в каждом регионе. Подробности можно найти на сайтах местных администраций и министерства обороны. В Екатеринбурге такие пункты работают на Уралмаше и во Втузгородке, где можно получить актуальную информацию.