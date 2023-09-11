Выяснилось, что Леонтьев заработал на корпоративе в России 3,5 млн рублей

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Выяснилось, что Леонтьев заработал на корпоративе в России 3,5 млн рублей
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Фото из открытых источников

После переезда в США, Валерий Леонтьев сосредотачивается на своем здоровье и живет спокойной жизнью в Майами. Иногда артист совершает краткие визиты в Россию. В апреле текущего года он выступил на частном мероприятии и получил за него гонорар в размере 3,5 миллионов рублей. Однако это было его единственное выступление на родине. Валерий Леонтьев не поддерживает публичные связи с коллегами и перестал делиться новостями о себе с поклонниками.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине, российский певец Валерий Леонтьев решил осесть в США. Он по сей день прекратил активную концертную и творческую деятельность. Впервые в его карьере он пропустил участие в музыкальном фестивале "Песня года" и перестал выступать на сцене и появляться на светских мероприятиях.

Согласно источникам, за последние полтора года певец обосновался в собственном доме с шестью спальнями в Майами, оцененном в 6 миллионов долларов. Кроме того, недавно артист начал предпринимательскую деятельность в США, открыв гостиницу и парикмахерскую для собак.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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