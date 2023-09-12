Блогер Даня Милохин поспешно уехал из РФ после угроз отправить его в армию

1 октября в России начинается осенний призыв. В этот период глава Лиги безопасного интернета, Екатерина Мизулина, а также депутаты Госдумы, Алексей Журавлев и Елена Драпеко, предложили включить тиктокера Даню Милохина в ряды российской армии. Ранее блогер вернулся в Россию после временного пребывания за границей, связанного с проведением специальной военной операции на Украине.

В своем обращении к Министерству обороны, Екатерина Мизулина подчеркнула, что Милохин, находясь за пределами России, сделал ряд заявлений, которые вызвали негодование у граждан. По ее мнению, вступление в ряды армии предоставит блогеру возможность на деле доказать свою преданность Родине. Глава Лиги безопасного интернета отметила, что ранее Милохин не был призван на военную службу, и у него нет оснований для отсрочки.

Алексей Журавлев, первый зампред комитета Госдумы по обороне, выразил согласие с Мизулиной и также подчеркнул, что блогера следует призвать на военную службу. По мнению Журавлева, покинув Россию, Милохин и его коллеги, очевидно, осознали, что их высказывания за границей не вызывают интереса.

Елена Драпеко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, подчеркнула, что существует закон, согласно которому Милохин должен выполнить воинский долг, и обсуждение этого вопроса даже не требуется.