Чулпан Хаматова спела вместо Чичериной и попала в скандал

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Чулпан Хаматова спела вместо Чичериной и попала в скандал
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Источник фото: Коллаж Информинг

Актриса Чулпан Хаматова, покинувшая страну после начала военной операции, выступила на сцене вместе с группой "Би-2", исполнив песню "Мой рок-н-ролл" в дуэте с Левой (Егором Бортником)*. Однако реакция российских зрителей на видео с этим выступлением оказалась разной, как сообщает газета Kp.ru.

В оригинальной версии этой песни женскую партию исполнила Юлия Чичерина. Однако пути певицы и группы "Би-2" разошлись: Чичерина поддерживает военную операцию и часто дает концерты в Донбассе, в то время как участники "Би-2" покинули Россию. Именно поэтому Чулпан Хаматовой была доверена эта партия. Тем не менее, некоторые комментаторы считают выступление актрисы неудачным.

"Ужасная замена! Чичерина - настоящая звезда, а эти артисты далеки от её уровня",
"Имеется вид, что что-то идет не так",
"Промахнулись. Даже Шура просто в удивлении",
"Голос Чичерины не поддаётся замене" - писали пользователи в социальных сетях.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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