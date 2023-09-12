Чулпан Хаматова спела вместо Чичериной и попала в скандал

Актриса Чулпан Хаматова, покинувшая страну после начала военной операции, выступила на сцене вместе с группой "Би-2", исполнив песню "Мой рок-н-ролл" в дуэте с Левой (Егором Бортником)*. Однако реакция российских зрителей на видео с этим выступлением оказалась разной, как сообщает газета Kp.ru.

В оригинальной версии этой песни женскую партию исполнила Юлия Чичерина. Однако пути певицы и группы "Би-2" разошлись: Чичерина поддерживает военную операцию и часто дает концерты в Донбассе, в то время как участники "Би-2" покинули Россию. Именно поэтому Чулпан Хаматовой была доверена эта партия. Тем не менее, некоторые комментаторы считают выступление актрисы неудачным.

"Ужасная замена! Чичерина - настоящая звезда, а эти артисты далеки от её уровня",

"Имеется вид, что что-то идет не так",

"Промахнулись. Даже Шура просто в удивлении",

"Голос Чичерины не поддаётся замене" - писали пользователи в социальных сетях.