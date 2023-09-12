Фото: Беременная супруга Жукова Регина Бурд прилетела на фестиваль «Новый сезон»

На фестивале "Новый сезон" в Сочи состоялась премьера фильма "Плакса", сценарий и продюсирование которого принадлежат Сергею Жукову, лидеру группы "Руки Вверх!".

В главных ролях снялись 14-летняя дочь Жукова Ника и певец Ваня Дмитриенко. Фильм рассказывает о жизни подростков в современном мире, их проблемах и переживаниях.

На показ фильма приехала мама Ники, Регина Бурд, ожидающая четвертого ребенка от Жукова. Она выглядела счастливой и уверенной, несмотря на свой солидный срок беременности. Кроме Ники, у Жукова есть еще одна дочь от первого брака, Александра, которая проживает в Америке.

В картине "Плакса" также снялись известные актеры, такие как Агата Муцениеце, Елена Захарова и Ирина Розанова. Фильм получил положительные отзывы от зрителей и критиков.