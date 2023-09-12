Геннадий Дубовой погиб: военкора насмерть сбила машина в центре Донецка

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Геннадий Дубовой погиб: военкора насмерть сбила машина в центре Донецка
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Источник фото: Коллаж Информинг
Военный корреспондент Геннадий Дубовой погиб в результате аварии в центре Донецка. О его гибели сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Он уточнил, что Дубовой направлялся за цветами для своей жены, которая должна была приехать на следующий день. Владислав Бердичевский подчеркнул, что Геннадий всегда встречал ее с цветами. Трагическое происшествие произошло на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема.

Геннадий Дубовой рассказывал о своей службе в подразделениях Моторолы и в 2022 году присоединился к группе Тимура Ибриева (Талиба) в составе полка "Ахмат-1". Он также упоминал, что в 1990-х годах принимал участие в боевых действиях в Абхазии, а затем в первой чеченской войне.

Геннадий Дубовой также автор книги под названием "Рыцари Новороссии. Хроники корреспондента легендарного Моторолы".

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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