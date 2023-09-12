Геннадий Дубовой погиб: военкора насмерть сбила машина в центре Донецка

Военный корреспондент Геннадий Дубовой погиб в результате аварии в центре Донецка. О его гибели сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Он уточнил, что Дубовой направлялся за цветами для своей жены, которая должна была приехать на следующий день. Владислав Бердичевский подчеркнул, что Геннадий всегда встречал ее с цветами. Трагическое происшествие произошло на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема.