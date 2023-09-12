Катя Семенова объяснила, почему Смольянинов и Галкин считают Россию злом

По словам поэта и исполнительницы Екатерины Семеновой, поведение актера Артура Смольянинова* и шоумена Максима Галкина**, которые высказывают негативное мнение о России, связано с их воспитанием в период, когда было модно критиковать все родное, американское же воспринималось как лучшее и передовое. Смольянинов* и Галкин** считаются продуктами этого либерального воспитания, когда героями казались те, кто покидал страну.

Екатерина Семенова также поделилась своим мнением о улице Солженицына в Москве. По её словам, она не понимает, по каким заслугам Александр Солженицын удостоен такой почести, так как он, на её взгляд, не внес особого вклада в благополучие России.

Она выразила обиду, что улицы называют именами тех, кто критиковал страну, и при этом наблюдается уход отечественных личностей за границу, которые впоследствии возводятся в ранг героев.

* Лицо, внесенное в список экстремистов и террористов РФ.

** Лицо, признанное иноагентом в РФ.