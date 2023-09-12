Куда пропал Дмитрий Нагиев: что он говорил об СВО на Украине

После начала Специальной Военной Операции (СВО) Дмитрий Нагиев решил временно отойти от ведения проектов на федеральных телеканалах. Актер и шоумен не появлялся в публичных мероприятиях уже довольно продолжительное время. Примерно год назад на канале "Первый" возобновился проект "Голос 60+". Однако ведущей этого шоу стала Лариса Гузеева, заменившая в этой роли Нагиева. Впоследствии Яна Чурикова стала ведущей шоу "Голос" и "Голос. Дети" после ухода Нагиева.

Генеральный продюсер телеканала, Юрий Аксюта, заявил, что Дмитрий решил взять небольшой отпуск, так как он чувствовал усталость. Однако он уверяет, что Нагиев обязательно вернется на телевидение. Несколько месяцев назад сам Нагиев сообщил в социальной сети, что отклонил предложение вести "Премию МУЗ-ТВ". В видео он появился в кепке с надписью "Crisis actor" (Актер кризиса).

"Но придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: 'Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках'", — поделился своим мнением Дмитрий.

Нагиев не делал официальных заявлений о каких-либо спецоперациях на Украине. В январе появились слухи, что шоумен пожертвовал 200 млн рублей на нужды российской армии. Однако эта информация была опровергнута директором актера, Еленой Шайкиной. Позднее сам Нагиев подтвердил, что у него "нет таких денег".