«Макаров, прости»: Телеведущая Кудрявцева оказалась в одной постели с Башаровым

Во время эфира программы "Звезды сошлись" на НТВ, ведущая Лера Кудрявцева допустила некоторую неловкость в отношении актера Марата Башарова. В результате этого инцидента она была вынуждена публично извиниться перед своим мужем.

Суть произошедшего заключается в том, что Кудрявцева предложила Башарову занять место на кровати, а затем сама легла рядом и обняла его.

В прямом эфире она сказала: "Прости, Макаров".

Сам Марат отметил, что важно не место, а с кем ты его разделяешь. Вспомнил он случай со съемок фильма "Свадьба", когда во время съемок постельной сцены с ним и Марией Мироновой кровать сломалась.

Кроме того, Башаров поделился своим мнением о том, что для него главное - не продолжительные ухаживания, а взаимопонимание. Он признал, что интимные отношения на первом свидании для него допустимы.