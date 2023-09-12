Медработник РФ Макушкина перечислила 4 признака выраженного алкоголизма

Дерматовенеролог Лариса Макушкина отмечает, что у людей, злоупотребляющих алкоголем, наблюдаются преждевременные отеки и морщины. Вместе с тем, кожа может приобретать «помятый» вид, а её состояние становится более сухим.

Доктор подчеркивает, что состояние кожи является своеобразным индикатором общего здоровья организма. Первые изменения на коже часто указывают на возможные нарушения работы внутренних органов.

Лариса Макушкина также отмечает, что некоторые алкогольные напитки, содержащие большое количество сахара и дрожжей, могут спровоцировать появление угрей на коже. Употребление алкоголя снижает уровень важных витаминов (A, B, C) и микроэлементов в организме.

Кроме того, доктор подчеркивает, что злоупотребление алкоголем оказывает негативное воздействие на состояние зубов, приводя к эрозии эмали, пародонтозу и кариесу. Волосы также страдают от воздействия алкоголя.