Патриарх Кирилл призвал православных идти защищать свое Отечество

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Патриарх Кирилл призвал православных идти защищать свое Отечество
В России / Знаменитости
Источник фото: Коллаж Информинг

Во время крестного хода в День поминовения мощей князя Александра Невского, Патриарх Московский и всея Руси, Кирилл, призвал православных подобно поступать, как делал князь Александр Невский - защищать Отечество.

В этот день в Санкт-Петербурге проходит крестный ход под руководством патриарха Кирилла. Знамена, несенные в этом ходе, направятся в зону специальной военной операции.

Ранее патриарх Кирилл выразил свою уверенность, что Киеву не удастся укрепить веру путем церковного раскола. По его мнению, те, кто провоцируют раскол, преследуют свои политические цели и несут заботу о своей политической позиции.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Патриарх Кирилл призвал православных идти защищать свое Отечество

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