Дмитрий Шепелев, не раздумывая, решил отправиться снимать новый эпизод своего популярного шоу о животных "В кругу друзей" в Мариуполь. Видимо, этот шаг телеведущего вызвал недоумение у некоторых соотечественников.

Более года назад Шепелев публично высказывал свое осуждение спецопераций на Донбассе и даже просил прощения у украинского народа в своем блоге.

Теперь же его возвращение на федеральный канал и съемки в Мариуполе вызывают вопросы о его патриотизме и приверженности Родине.

Важно отметить, что решение Шепелева не осталось незамеченным, и оно вызвало множество обсуждений в обществе. В конечном итоге, каждый имеет право на свое мнение, и важно помнить, что позиции людей могут изменяться под воздействием различных обстоятельств и убеждений.