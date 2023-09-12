Писаренко и Никишин осудили СВО на Украине, однако поехали по городам России на заработки

Юмористы Сергей Писаренко и Евгений Никишин вызвали скандал своими заявлениями после начала специальной военной операции России на Украине. Однако недавно стало известно, что они планируют турне по городам России.

Оба артиста долгое время работали и зарабатывали на Украине, но после начала военной операции они записали видео с ложной информацией о России. Несмотря на это, они продолжали выступать на Украине и даже отправились в гастрольное турне в Сочи, где выступали перед публикой на круизных лайнерах.

Сейчас они собираются представить свой спектакль "Найденыши по вызову" в Театре Терезы Дуровой и Ленинградском Дворце искусств, где Евгений Никишин исполнит единственную женскую роль - Ольгу Бузову.

Стоит отметить, что Сергей Писаренко был исключен из программы "Три кода". Позднее он заявил, что его высказывания о России были сделаны под давлением украинских спецслужб и публично извинился за них. В своем заявлении он подчеркнул, что он актер и не имеет отношения к политике.