«Это было как срок в тюрьме»: Татьяна Доронина заявила, что с каждым из пяти мужей отбывала по семь лет

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«Это было как срок в тюрьме»: Татьяна Доронина заявила, что с каждым из пяти мужей отбывала по семь лет
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Источник фото: Коллаж Информинг

90-летняя российская актриса Татьяна Доронина поделилась деталями своей личной и профессиональной жизни в интервью для "Комсомольской правды". В течение своей долгой карьеры она снялась всего в нескольких фильмах, и не все из них можно считать действительно успешными. Её последний фильм был выпущен почти 40 лет назад, но она остается одной из выдающихся актрис в России, и её талант и красота завораживают многих поклонников.

Актриса родилась в обычной крестьянской семье, которая переехала в Ленинград в поисках работы. Этот опыт оказал влияние на её роль в фильме "Три тополя на Плющихе", где она сыграла деревенскую женщину, путешествующую в Москву.

С её начального образования учителя заметили потенциал в Доронине и посоветовали ей поступить в Школу-студию МХАТ. После окончания учебы она получила актёрское образование в 1956 году. Однако несмотря на её талант, её не приняли в МХАТ.

Вместе с однокурсником Олегом Басилашвили её направили в Волгоград. Позднее их перевели в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола.

Через некоторое время Доронина получила предложение от Георгия Товстоногова, руководителя Большого драматического театра (БДТ). Она согласилась работать в театре только при условии, что возьмут и её мужа. Товстоногов оценил её нахальство и согласился.

В разгар славы артистка решила вернуться в Москву и присоединиться к МХАТу, что вызвало разочарование Товстоногова и его труппы. Отношения с коллегами всегда были сложными. Её брак с Басилашвили завершился разводом.

Позже она вышла замуж за драматурга Эдварда Радзинского, который написал несколько прекрасных пьес для неё. По его мнению, семья никогда не была для артистки главным в жизни. Театр всегда оставался её приоритетом. Она говорила, что привыкла полагаться только на себя и никогда не зависела от мужчин.

У артистки было пять мужей в жизни, помимо Басилашвили и Радзинского. Она всегда считала их равными партнерами.

"У меня были замечательные, красивые, талантливые, умные, прекрасные мужья. С каждым из них я честно отбывала по семь лет… Это было как срок в тюрьме, а не семейная жизнь", — призналась Доронина.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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