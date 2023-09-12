Умер главный хормейстер ансамбля песни и пляски Российской армии Сергей Соколов

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Умер главный хормейстер ансамбля песни и пляски Российской армии Сергей Соколов
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Источник фото: Коллаж Информинг

Российский дирижёр и народный артист России, главный хормейстер Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, Сергей Соколов, скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщается в социальных сетях ансамбля.

«С огромной душевной болью сообщаем... Сегодня ночью ушел из жизни Сергей Александрович Соколов», — говорится в сообщении.

Прощание с ним пройдет 13 сентября в 12:00 на Федеральном военном мемориале Пантеон защитников Отечества Министерства обороны РФ.

Сергей Александрович родился 23 декабря 1954 года в Великих Луках Псковской области. Окончил дирижёрско-хоровое отделение музыкального училища при Московской консерватории (1974) и Московскую государственную консерваторию им. Чайковского (1979).

В 1979-1980 годах прошел срочную службу в армии, после чего работал хормейстером, художественным руководителем и главным режиссером Академического мужского хора участников Великой Отечественной войны.

В Академический ансамбль песни и пляски им. Александрова пришел в 1992 году. С 1 мая 2018 года является главным хормейстером ансамбля.

«В последнее время, даже несмотря на плохое самочувствие, радел за коллектив, решая текущие задачи, организационные и творческие вопросы по телефону, до последнего дня...» — отмечается в некрологе.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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