Умер главный хормейстер ансамбля песни и пляски Российской армии Сергей Соколов

9 сентября навсегда ушел из жизни выдающийся советский и российский актер театра, кино и телевидения, Андрей Шаронов. Его актерская карьера началась
Российская актриса театра и кино Анна Михалкова долгое время оставалась в стороне от светских мероприятий. Однако недавно журналисты заметили ее на
Актриса и народная артистка России Александра Захарова прокомментировала несостоявшиеся гастроли спектакля "Поминальная молитва" театра "Ленком" в
10 сентября в возрасте 90 лет ушла из жизни выдающаяся актриса театра, кино и ТВ Мария Морицевна Скуратова. Прощание с ней состоится в
Открытие XXI Открытого российского фестиваля кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске ознаменовалось особым событием - почетным гостем стал
По словам поэта и исполнительницы Екатерины Семеновой, поведение актера Артура Смольянинова* и шоумена Максима Галкина**, которые высказывают