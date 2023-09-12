Умер известный советский музыкант и актер Ян Табачник в возрасте 78 лет

Вечером 11 сентября пришла печальная весть о кончине Яна Табачника — замечательного советского и украинского композитора, музыканта, актера, телеведущего и виртуозного аккордеониста. Ян Табачник, заслуженный артист Украинской Советской Социалистической Республики, увидел свет 31 июля 1945 года в Черновцах в семье ветерана фронтовых баталий.

Его страсть к аккордеону пробудилась в десятилетнем возрасте, а уже в шестнадцать он вошел в артистический коллектив Киевского государственного цирка. С началом шестидесятых годов он начал свою артистическую карьеру в Астраханской и Калмыцкой филармониях, а затем стал солистом Грузинской государственной филармонии и филармонии Южного берега Крыма. Его талант был признан, и он выпустил пять альбомов на лейбле "Мелодия". Песни Яна Табачника исполняли такие знаменитости, как Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Нана Мускури и многие другие.

В 1995 году в Одессе был открыт Театр музыки, который стал настоящим творческим пространством для музыкантов и артистов. В 2000 году в Киеве появился Международный творческий центр имени Яна Табачника, который стал площадкой для совместных выступлений и мастер-классов.

Ян Табачник оставил неизгладимый след в истории музыки, не только благодаря своему мастерству на аккордеоне, но и как талантливый композитор. Его произведения вобрали в себя дух времени и стали настоящим национальным достоянием. Ян Табачник смог преобразить свою любовь к музыке в искусство, которое приковывает внимание слушателей во всем мире.