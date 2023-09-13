До идеала еще далеко: Ковальчук в мини продемонстрировала ноги после родов

Известная певица Юлия Ковальчук несколько недель назад во второй раз стала мамой. Беременность она тщательно скрывала, и только после родов сделала официальный анонс этого счастливого события для своих поклонников.

Недавно, спустя несколько недель после родов, Ковальчук поделилась новостью о рождении еще одной дочери. Малышке дали имя Алисия.

Сегодня Ковальчук объявила о начале работы над новым проектом в своем личном блоге. На фотографии она выглядит, словно только что не родившая. Певица предстала в облегающем черном платье с глубоким декольте, выразительным макияжем глаз и стильными кудряшками. Яркий акцент в ее образе создает красный маникюр.

Поклонники Юлии Ковальчук оценили ее преображение и оставили десятки восторженных комментариев под фотографией.