«Громко плакала»: Волочкова рассказала о казусе перед своим выступлением

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«Громко плакала»: Волочкова рассказала о казусе перед своим выступлением
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Источник фото: Коллаж Информинг

Недавний концерт Анастасии Волочковой чуть не перерос в полноценную катастрофу. В течение нескольких часов балерина находилась в состоянии паники из-за пропажи специального покрытия, необходимого для её выступлений.

В итоге балетное покрытие было заменено тканью, из которой обычно изготавливают рекламные баннеры.

"Это был большой стресс для моих ног и пуантов. Сначала я просто села на пол и громко заплакала. Потом начала кричать на всех", – поделилась артистка с "Московским комсомольцем".

Декорации для концерта прибыли всего за полчаса до начала выступления, но среди них не оказалось важной детали – специального покрытия для пола. Организаторам пришлось в спешке создать новое покрытие.

Вспоминая этот эпизод с долей иронии, балерина добавила, что теперь умеет танцевать на ткани, из которой создают рекламные материалы для политиков.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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