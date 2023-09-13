Юморист Александр Морозов рассказал, почему закрыли «Кривое зеркало»

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Юморист Александр Морозов рассказал, почему закрыли «Кривое зеркало»
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Источник фото: Коллаж Информинг

Александр Морозов, российский артист эстрады и участник программы "Кривое зеркало", поделился причиной прекращения существования шоу. По его словам, многие артисты начали покидать программу, так как заработок при съемках был ниже, чем на сольных гастролях.

"Когда у нас заканчивались съемки 'Кривого зеркала', мы все разъезжались на свои сольные гастроли. (...) На гастролях мы, конечно, зарабатывали больше. Поэтому люди постепенно стали отваливаться. И постепенно это все разошлось, как круги на воде", — пояснил Морозов.

Также он подчеркнул, что смех зрителей, звучавший в программе, был абсолютно настоящим.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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