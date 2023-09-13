Катя Семенова резко высказалась о Пугачевой, которую знает лично

Екатерина Семенова поделилась своим разочарованием относительно отъезда Аллы Пугачевой за рубеж и её высказываний о россиянах. Она отметила, что, несмотря на разочарование, у Пугачевой остаются преданные фанаты, которые продолжают её поддерживать независимо от событий.

Семенова отметила, что для многих Пугачева была настоящей иконой и продолжает оставаться таковой. Однако личные встречи с ней оставили в памяти врача двойственные впечатления: она признаёт гения артистки, но одновременно отмечает человеческие недостатки.

В результате всего сказанного и сделанного, сейчас Екатерина Семенова уже не воспринимает Аллу Пугачеву так, как раньше. Но при этом она понимает, что у каждого человека своё отношение к артистам, и для некоторых Пугачева остаётся особенной и значимой.