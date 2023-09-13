Киркоров рассказал, как «чуйка» спасла Пугачёву от смерти за границей

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Киркоров рассказал, как «чуйка» спасла Пугачёву от смерти за границей
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Источник фото: Коллаж Информинг

Алла Пугачёва, стремясь к переменам, обратилась к зарубежным пластическим хирургам 30 лет назад. Однако эти специалисты поставили её жизнь под угрозу. Об этом рассказал бывший супруг Примадонны, Филипп, в эфире шоу Андрея Малахова на канале "Россия 1".

"Великая певица, наша легенда Алла Пугачёва быстро поняла, подписав все бумаги, что если останется там, то её уже не станет, она чувствовала это. Она вернулась в Москву, её спасли наши доктора. Слава Тебе, Господи, она жива, здорова и выглядит прекрасно. Дай Бог ей здоровья. Посмотри, как она выглядит — девчонка!" - вспомнил Киркоров.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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