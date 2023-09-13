Композитор Влади в суде хочет запретить, чтобы Лобода исполняла его песню

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Композитор Влади в суде хочет запретить, чтобы Лобода исполняла его песню
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Источник фото: Коллаж Информинг

Композитор Олег Влади подал судебный иск против певицы Светланы Лободы с требованием запретить ей исполнять его песню "К черту любовь".

В тексте искового заявления отмечается, что Влади требует прекратить публичное исполнение его композиции после того, как Лобода выразила свою поддержку Вооруженным Силам Украины. При этом устные заявления композитора на эту тему не были учтены ответчицей. Также осталось без ответа направленное автором письмо с данной просьбой.

Адвокат Валерия Рытвина, представляющая интересы композитора, подчеркнула, что договор между Влади и ООО "Лобода мьюзик", также являющимся ответчиком, был заключен с нарушением норм и принципов гражданского права. По этой причине композитор просит признать договор недействительным и не признавать права на песню перешедшими к ООО.

Кроме того, находится на рассмотрении арбитражного суда Московской области еще один иск Влади к Лободе и её индивидуальному предпринимателю. В этом иске композитор требует удалить запись концерта LOBODA SuperStar 2020, где она исполняет песню "К черту любовь" с платформы "Окко", а также взыскать 500 тыс. рублей компенсации за моральный ущерб за нарушение авторских прав.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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