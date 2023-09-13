Названы артисты, которые уехали на Украину после начала СВО

С началом Специальной военной операции (СВО) некоторые известные артисты не просто покинули Россию, но и обосновались в Украине.

Например, в первые дни СВО Александр Печерица, известный по своим ролям в фильмах о Великой Отечественной войне "По законам военного времени" и "1941", вступил в территориальную оборону и сейчас служит в Вооруженных Силах Украины.

Бывший депутат Государственной Думы и оперная певица Мария Максакова (признана в России иноагентом) переехала в Украину еще семь лет назад. При этом, проживая в Киеве, она иногда бывала в России. В 2021 году она даже появилась в студии шоу Андрея Малахова. Но после 24 февраля 2022 года Максакова снова перебралась в Украину.

Актриса Екатерина Кузнецова, сыгравшая в комедийном сериале "Вампиры средней полосы", покинула проект во время съемок второго сезона. Она осудила СВО и отправилась в Киев. Вернувшись на родину, Екатерина занялась организацией помощи украинским военным.

Известные артисты Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов уже давно находятся на территории соседнего государства. К слову, Пашинин вступил в украинский батальон еще в 2014 году. А певец Макс Барских запретил своим российским коллегам использовать его музыку и отменил все запланированные выступления в России.

Уроженец Киева, актер Алексей Зубков, снявшийся в нескольких российских сериалах, вернулся на родину и заявил, что всегда считал себя украинцем.