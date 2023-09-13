Полина Гагарина рассказала, какие перемены произошли в ее жизни

Известная российская артистка в музыкальной сфере, Полина Гагарина, всегда поддерживает высокий уровень медийной активности. Её график напичкан по самый мелкий интервал. В настоящее время она снова заняла место наставника в телешоу "Голос. Дети больше не дети". Кроме этого, в ближайшие дни она начнет съемки в шестичастевом фильме. И всё это — при непростых обстоятельствах со здоровьем.

Свои неудобства Полина Гагарина поделилась с подписчиками в социальных сетях.

"С сегодняшнего дня буду буквально 'на двух стульях', хотя сейчас я словно весь в соплях. Мне кажется, что такое состояние добавит остроты к моей роли", — подчеркнула Полина Гагарина.

Фанаты уже начали строить догадки о том, в каком именно проекте артистка сыграет и какую роль возьмет на себя. В качестве основного предположения выдвинут телесериал "Красные линии", являющийся параллельным повествованием к кинокартина "Бывшие". По мнению аудитории, Полина Гагарина вполне может воплотить образ писательницы Елены Берн: в оригинальном проекте ей досталась роль "тёти Лены".

Ранее артистка поделилась с поклонниками впечатлениями о проведённом семейном отпуске. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, она запечатлена в купальнике и даже топлес. Подписчики высоко оценили её внешность и буквально засыпали комплиментами, особенно выделив красоту и изящество её спины.