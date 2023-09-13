Правда ли, что Бузова снимется в ремейке фильма «Иван Васильевич»: кого сыграет

Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию со съемочной площадки ТНТ, где в настоящее время проходят съемки новогоднего фильма "Иван Васильевич меняет все". Этот фильм является ремейком советской комедии режиссера Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию".

На снимке, кажется, Ольга Бузова изображает Ульяну Андреевну, жену Ивана Васильевича Бунши. В оригинальной версии эту роль исполнила актриса Наталья Крачковская.

Телеканал ТНТ надеется повторить успех ремейка "СамоИрония судьбы", вышедшего в прошлом году. Этот фильм почти сравнялся с оригиналом по рейтингу. Съемки ведутся в Ростовском кремле, который также служил декорацией для советской версии "Иван Васильевича".

Заявляется, что роли в ремейке исполнят Тимур Батрутдинов (Иван Грозный и Иван Васильевич Бунш), Демис Карибидис (Шурик), Максим Лугашкин (Жорж Милославский) и другие. В фильме также примут участие Филипп Киркоров, Баста, Павел Воля, Сергей Светлаков, Павел Деревянко и другие знаменитости шоу-бизнеса.

Однако мнение кинокритиков и зрителей по поводу ремейка пока скептическое. Некоторые считают, что переиграть артистов из оригинала будет невозможно, и высказывают сомнения в успешности этой затеи.