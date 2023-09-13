«Русская ответка»: Лайма Вайкуле получила по заслугам от россиян

Певицу Лайму Вайкуле больше не ждут в России из-за её высказываний, критикующих российскую армию и россиян, а также из-за её антироссийской позиции после начала "военной спецоперации" в Украине. С этого момента она прекратила выступления в России.

За это время Вайкуле неоднократно высказывалась против коллег и рядовых граждан России, поддержавших действия армии. В связи с этим радиостанции исключили её композиции из эфира, даже архивные записи не звучат. Композиции как "Вернисаж", "Листья желтые" и "Я вышла на Пикадилли" исключены из повторов концертов.

Кроме того, возможно, что недвижимость Лаймы Вайкуле в Москве может быть арестована. Это квартира площадью 114 квадратных метров. В случае наложения ареста на жилье, артистка не сможет его продать.