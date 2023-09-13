Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как прошли ее съемки с Романом Костомаровым

Фигурист Роман Костомаров стал героем последнего выпуска шоу "Секрет на миллион" на канале НТВ. В интервью с Лерой Кудрявцевой он поделился своим опытом адаптации к новой жизни после ампутации и рассказал личные истории.

В своем блоге Лера поделилась с поклонниками деталями съемок программы. Она призналась, что этот эпизод был одним из самых сложных для нее, и объяснила свою эмоциональную реакцию.

Лера призналась, что она очень сострадательная, иногда с перебором. Она работает над этим аспектом своей личности, чтобы не нанести вред своей психике. В то же время она считает, что именно способность переживать помогает зрителям поверить в то, что происходит на экране. Во время беседы с Романом она не смогла сдержать слез и плакала неудержимо, как сообщает "boda".

Лера отметила, что разговор с Романом произвел на нее глубокое впечатление. Она назвала его настоящим бойцом и человеком с истинным мужеством.