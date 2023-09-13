Теперь официально: Дарья Мороз на закрытии «Нового сезона» сделала неожиданное заявление

Дарья Мороз появилась на закрытии «Нового сезона». Российская актриса проявила выдержку, предступив перед публикой в элегантном брючном костюме, который слегка подчеркивал её фигуру. На фестивале она также предстала в новом амплуа, ведь она срежиссировала сериал «Секс. До и после», который заслуженно получил награду "Открытие "Нового сезона"".

«Вот видите, теперь я официально в резюме могу вписывать „режиссер“! Спасибо! Самое страшное — не снимать кино, как выяснилось, а что-то говорить, когда тебе вручают приз, а еще круто в 40 лет, простите, быть „открытой“ для коллег после стольких лет актерской работы. Но, тем не менее, спасибо фестивалю, это, правда, просто праздник какой-то, спасибо вам, спасибо всем зрителям. Спасибо моей команде, продюсеру Славе Дусмухаметову, которому почему-то пришло в голову позвонить в какой-то момент мне и предложить снимать этот проект», — обратилась со сцены Мороз.