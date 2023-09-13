«У меня много денег»: Собчак рассказала, как прошла ее пластика

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак призналась, что рассматривала возможность сделать себе пластическую операцию, в частности, коррекцию формы век. Она даже посетила прием у известного хирурга, но тот отказался оперировать её, ссылаясь на её скандальную славу. Хирург объяснил, что в случае неудачи операции, она может создать ему проблемы из-за своей публичной известности.

Собчак поделилась этим случаем в своем YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!", где она взяла интервью у пластического хирурга Тимура Хайдарова. Врач также рассказал о сложностях в работе с известными пациентками, включая певицу Славу и Любовь Успенскую.

Ранее Ксения Собчак неоднократно опровергала слухи о своих пластических операциях, утверждая, что её внешность обусловлена мастерством визажистов. В то же время она высказывала позитивное отношение к пластической хирургии, при условии грамотного и необходимого вмешательства.