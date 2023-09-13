Умер актер фильмов «Танго нашего детства» и «Возвращения» Самвел Саркисян

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Умер актер фильмов «Танго нашего детства» и «Возвращения» Самвел Саркисян
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Источник фото: Коллаж Информинг

12 сентября, за незадолго до своего 68-летия, ушел из жизни выдающийся советский и армянский актер кино и театра, Самвел Саркисян, известный своей ролью Армена в мелодраме Альберта Мкртчяна "Танго нашего детства", а также участием в фильмах "Возвращение", "Жених из цирка", "Цена жизни".

Саркисян появился на свет 18 сентября 1955 года в Ереване. В 1975 году он успешно закончил Ереванский театральный институт. В 70-80-е годы он сиял на сцене Ленинаканского драматического театра имени Асканаза Мравяна, а начиная с 1990 года – в Ереванском академическом театре имени Сундукяна.

В 2014 году актер был удостоен золотой медали министерства культуры Армении.

"С глубокой скорбью сообщаем о уходе актера Самвела Саркисяна. Выражаем наши соболезнования его родным и коллегам", - говорится в заявлении Союза театральных деятелей Армении. Причина смерти не уточняется.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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