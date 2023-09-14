Актер Чернов объяснил, почему Галкин и Смольянинов считают Россию злом

Народный артист РФ Юрий Чернов, известный по фильмам «Доживем до понедельника», «Приключения Электроника» и другим, высказал свое мнение о поведении актера Артура Смольянинова* и шоумена Максима Галкина**, которые выразили негативное отношение к России.

Чернов отметил, что Смольянинов* и Галкин** представляют собой "выплевки того времени, когда молодое поколение страны продали за американскую жвачку". Актер подчеркнул, что в прошлом было много хорошего в Советском Союзе, и страна была мощной. Однако появились люди, предавшие свою страну, что привело к разрушению. По мнению Чернова, нынешние действия артистов связаны с тем, что они считают "модным" ненавидеть свою страну из-за влияния либерализма.

«Сколько в Союзе было всего хорошего, какая мощная страна создана. Нашлась шайка предателей, развалившая все и продавшаяся США. Все стало считаться немодным и позорным, в моде только заграничное, на прошлое мы помои лили, расцвел либерализм, но по сути, это помойка в головах. Либерализм модный. Поэтому у таких, как Галкин** и Смольянинов* твердое убеждение, что молодцы у нас только ненавидящие родную страну», - отметил Чернов.