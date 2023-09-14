Артистка Лада Дэнс сразится с RASA в телешоу «Битва поколений» на МУЗ-ТВ

Звезда российской сцены, Лада Дэнс, несмотря на серьезные травмы и период реабилитации после аварии, активно участвует в шоу "Битва поколений" на канале МУЗ-ТВ. Певица вступила в состязание против дуэта RASA, защищая интересы старшего поколения в шоу-бизнесе. Она подчеркнула, что смогла взять себя в руки, несмотря на то, что это не первый случай, когда ей приходится справляться с трудностями из-за состояния ноги.

Лада Дэнс поделилась, что момент выступления на сцене наполнен таким количеством адреналина, что все проблемы кажутся незначительными. Однако после выступления начинается настоящая проверка: "начинается все самое интересное" в виде болей и неудобств. Певица подчеркнула, что ее профессия не допускает проявления слабости, требуя появления перед публикой всегда с улыбкой на лице.