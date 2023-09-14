«Чертовски сексуально»: 50-летняя звезда «Зачарованных» потрясла фото в купальнике

Актриса Роуз МакГоун заслужила всемирную известность благодаря своей роли Пэйдж в сериале "Зачарованные". В прошлом она была невероятно привлекательной, но сейчас её трудно узнать без слёз.

Звезда порадовала поклонников не новыми фильмами, а необычными выходками. В своем новом видео в социальных сетях любимица публики почему-то начала прыгать на кровати в купальнике, который нисколько не скрывал особенности её фигуры.

Тем не менее, поклонникам понравилось это детское выражение 50-летней знаменитости. Многие подчеркнули, что бывшая подруга Мэрилина Мэнсона всё ещё выглядит потрясающе.

"Ах, какая женщина!", "Дьявольски сексуально", "Ты прекрасно выглядишь" - поделились своими восторженными комментариями под постом фолловеры.