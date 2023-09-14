«Еще красивее Курниковой»: фото русской тещи Энрике Иглесиаса произвело настоящий фурор

Энрике Иглесиас вполне может считать себя самым удачливым зятем во всей вселенной. Ведь его свекровь – женщина, в лице которой поклонники не могут налюбоваться.

Мировое сообщество в спорте неоднократно признавало жену известного исполнителя, Анну Курникову, одной из наиболее очаровательных женщин на нашей планете. Оказывается, привлекательная внешность теннисистки была передана ей по наследству от её матери.

На одном из редких снимков, обнаруженных в социальных сетях, супруга певца фотографировалась вместе со своей мамой, Аллой Курниковой. В своей юности женщина также мечтала о карьере в спорте и даже стала тренером по теннису, а затем подтолкнула свою дочь к игровому корту.

Поклонники оказались в невероятном замешательстве, не в состоянии различить эти две красавицы. Мягкие черты лица, глубокие синие глаза, ангельские белокурые волосы – невероятное сходство просто бросается в глаза.

Комментарии фанатов говорят сами за себя:

"Эти две женщины воплощают невероятную красоту", "Какие же вы похожи друг на друга. Мечтаю, чтобы и моя дочь выглядела так же как и я", "Мама действительно очень красива", "Аня, ты великолепна, но, прошу прощения, твоя мама, кажется, даже лучше", "Вы как две капли воды, будто сестры". Фанаты были поражены их сходством.