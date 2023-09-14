«Молоденькая глупышка»: народ в ужасе от супруги самого сексуального в мире мужчины

42-летний актер Крис Эванс внезапно объявил о своей тайной свадьбе с 26-летней португальской актрисой Альбой Баптиста. Поклонников новость поразила, вызвав множество обсуждений.

Некоторые пользователи социальных сетей подняли вопрос о существенной разнице в возрасте между звездной парой, предполагая, что брак может быть частью какой-то медийной кампании. Ранее, в прошлом году, Крис Эванс был признан журналом People самым сексуальным мужчиной в мире, и многие предполагали, что его избранница будет неординарной личностью.

Хотя многие отмечают миловидность и привлекательность Альбы Баптиста, они также считают, что ее внешность не является чем-то сверхъестественным. Фотографии, сделанные папарацци, показывают ее в короткой черной юбке и полосатом джемпере, что выгодно подчеркивает ее пропорции. К тому же у артистки высокие скулы, большие глаза и чувственные губы.

Несмотря на это, многие в сети выразили свое недовольство по поводу выбора Криса Эванса, высказывая различные мнения, такие как: "Она такая молодая", "Это просто пиар", "Очень неожиданно", "Америка потонет в слезах", "Молодая глупышка".



