Моложе и красивее Королевой и Проскуряковой: Николаев представил свою новую фаворитку

Похоже, Игорь Николаев вновь проявляет свою страсть к творчеству. В то время как его третья супруга, Юлия Проскурякова, полностью поглощена съемками, музыкант не простаивает. Его внимание привлекла новая блондинка, заметно моложе как текущей супруги, так и 50-летней Наташи Королевой.

Свидетельством серьезности намерений композитора служит видеоролик, опубликованный в социальных сетях. Этот материал был размещен одновременно как у бывшей супруги исполнительницы "Желтых тюльпанов", так и у его коллеги Игоря Крутого.

Маэстро представил новую композицию под названием "Прости" Саше Воробьевой, победительнице третьего сезона шоу "Голос". Этой длинноволосой музе автора всего 33 года. Как когда-то обеих женщин, исполнитель "Пяти причин" провел её на большую сцену.

Комментарии фолловеров говорят сами за себя:

"Наконец-то написали достойную песню для кого-то",

"Теперь все дамы Николаева будут думать, что эта песня для них",

"Наташа Королева, должно быть, в шоке..." - так оценили новую фаворитку.