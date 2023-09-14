На картине Сурикова новосибирцы нашли режиссера Никиту Михалкова

В Новосибирском государственном художественном музее прошла выставка работ Василия Сурикова. Это мероприятие было приурочено 175-летию живописца.

Посетители обратили внимание, что персонаж на одной из картин сильно напоминает Никиту Михалкова. Это было не случайной ассоциацией, так как на самом деле этот персонаж является братом художника Александром Суриковым.

К слову, Александр был женат на представительнице рода Кончаловских, и поэтому Андрей Кончаловский и Никита Михалков являются правнуками Василия Сурикова.