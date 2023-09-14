Не фигура, а мечта: похудевшая Стоцкая сверкнула стройными ногами на пляже

Анастасия Стоцкая, которую долгие годы связывали с Филиппом Киркоровым романтическими слухами, продемонстрировала великолепную физическую форму. Поклонники были поражены переменами во внешности российской певицы.

Фанаты сразу заметили потерю веса у бывшей фаворитки поп-короля. Тем не менее, они пришли к выводу, что эти изменения не отразились на ее внешнем виде негативно. Они не замедлили порадовать артистку комплиментами.

На фотографии Стоцкая позирует в белых шортах и рубашке, надетой поверх топа. Она прикрыла себя от солнца с помощью соломенной шляпы и темных очков.

Подписчики не могли удержаться от восторженных комментариев:

"Вы выглядите замечательно",

"Прекрасная", "Просто огонь".