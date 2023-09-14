Несмотря на возраст: Таня из «Универа» оголилась в Сочи

Валентина Рубцова наслаждается теплым периодом на юге России. Чтобы максимально полно насладиться отпуском, звезда сериала "Универ" делает много фотографий. Одним из снимков стали полуобнаженные фотографии.

Актриса, которой 45 лет, отправилась отдыхать в Сочи, где можно погреться на солнышке. Красоты местности, горы, созревшие фрукты и теплое море, без сомнения, помогли ей отвлечься от съемок и насладиться отдыхом.

В ранние утренние часы артистка проснулась, чтобы насладиться чашечкой кофе. Уютно устроившись на балконе, она раскинулась в кресле и наслаждалась видом деревьев.

На снимке видны стройные ноги знаменитости, которые уже успели загореть. Певица предусмотрительно позаботилась о том, чтобы на фото было видно только ее ноги — остальная часть одежды осталась скрытой.