Несмотря на возраст: Таня из «Универа» оголилась в Сочи

С началом Специальной военной операции (СВО) некоторые известные артисты не просто покинули Россию, но и обосновались в Украине. Например, в первые
После начала Специальной Военной Операции (СВО) Дмитрий Нагиев решил временно отойти от ведения проектов на федеральных телеканалах. Актер и шоумен
По словам поэта и исполнительницы Екатерины Семеновой, поведение актера Артура Смольянинова* и шоумена Максима Галкина**, которые высказывают
Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию со съемочной площадки ТНТ, где в настоящее время проходят съемки новогоднего фильма "Иван Васильевич
Певицу Лайму Вайкуле больше не ждут в России из-за её высказываний, критикующих российскую армию и россиян, а также из-за её антироссийской позиции
Актриса Чулпан Хаматова, покинувшая страну после начала военной операции, выступила на сцене вместе с группой "Би-2", исполнив песню "Мой рок-н-ролл"