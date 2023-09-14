«Он не разговаривает»: выяснилось, куда пропал 72-летний Александр Розенбаум

Александр Розенбаум долгое время оставался в стороне от публичного внимания своих поклонников. Певец не выступал на сцене и не появлялся на светских мероприятиях. Продюсер Артиста, Белла Купсина, откровенно рассказала порталу PopCornNews, что летом музыкант наслаждался отдыхом, а теперь снова готов погрузиться в творческую атмосферу. 13 сентября Александр Розенбаум празднует свой день рождения и планирует устроить большой концерт в Санкт-Петербурге. Билеты доступны по цене от двух до восьми тысяч рублей.

Продюсер подчеркнула, что здоровье 72-летнего артиста в порядке, и осень обещает быть насыщенной творчески. На данный момент никакие болезни не подтачивают здоровье этого любимца публики. Александр Розенбаум полон жизненной энергии и готов подарить ее своим преданным зрителям.

"На сегодня он не располагает к разговору. Он будет праздновать свой день рождения на сцене "Октябрьского" зала. Он активно выступает, просто было лето. Он себя чувствует отлично", — честно поделилась продюсер певца.