«Он не разговаривает»: выяснилось, куда пропал 72-летний Александр Розенбаум

Image 16+
«Он не разговаривает»: выяснилось, куда пропал 72-летний Александр Розенбаум
Знаменитости
Источник фото: Коллаж Информинг

Александр Розенбаум долгое время оставался в стороне от публичного внимания своих поклонников. Певец не выступал на сцене и не появлялся на светских мероприятиях. Продюсер Артиста, Белла Купсина, откровенно рассказала порталу PopCornNews, что летом музыкант наслаждался отдыхом, а теперь снова готов погрузиться в творческую атмосферу. 13 сентября Александр Розенбаум празднует свой день рождения и планирует устроить большой концерт в Санкт-Петербурге. Билеты доступны по цене от двух до восьми тысяч рублей.

Продюсер подчеркнула, что здоровье 72-летнего артиста в порядке, и осень обещает быть насыщенной творчески. На данный момент никакие болезни не подтачивают здоровье этого любимца публики. Александр Розенбаум полон жизненной энергии и готов подарить ее своим преданным зрителям.

"На сегодня он не располагает к разговору. Он будет праздновать свой день рождения на сцене "Октябрьского" зала. Он активно выступает, просто было лето. Он себя чувствует отлично", — честно поделилась продюсер певца.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Деньги на исходе: Орбакайте переживает не лучшие времена

Сегодня, 12:27

«Он не разговаривает»: выяснилось, куда пропал 72-летний Александр Розенбаум

Сегодня, 12:24

«Шепелев ее ударил ногой»: отец Фриске сорвал маску с экс-мужа дочери

Сегодня, 12:22

«Чертовски сексуально»: 50-летняя звезда «Зачарованных» потрясла фото в купальнике

Сегодня, 12:22

Певец Киркоров решился на пластику после снимка на пляже

Сегодня, 10:44

В Сети ответили Вайкуле: «Бесстыжая шептунья! Уймись уже, выхухоль!»

Сегодня, 10:32

Спектакли с актером Алексеем Паниным отменили после скандала в Таллине

Сегодня, 10:10

Вдова Абдулова нашла нового мужчину спустя 15 лет после смерти актёра

Сегодня, 09:55

Артистка Лада Дэнс сразится с RASA в телешоу «Битва поколений» на МУЗ-ТВ

Сегодня, 09:37

На картине Сурикова новосибирцы нашли режиссера Никиту Михалкова

Сегодня, 09:32

Моложе и красивее Королевой и Проскуряковой: Николаев представил свою новую фаворитку

Сегодня, 09:27

Актер Чернов объяснил, почему Галкин и Смольянинов считают Россию злом

Сегодня, 09:26

«Еще красивее Курниковой»: фото русской тещи Энрике Иглесиаса произвело настоящий фурор

Сегодня, 09:23

«Молоденькая глупышка»: народ в ужасе от супруги самого сексуального в мире мужчины

Сегодня, 09:23

Прижался бедрами и впился губами: Бурака Озчивита подловили в самый интимный момент

Сегодня, 07:39

До идеала еще далеко: Ковальчук в мини продемонстрировала ноги после родов

Вчера, 20:16

Правда ли, что Бузова снимется в ремейке фильма «Иван Васильевич»: кого сыграет

Вчера, 20:14

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как прошли ее съемки с Романом Костомаровым

Вчера, 20:11

Умер актер фильмов «Танго нашего детства» и «Возвращения» Самвел Саркисян

Вчера, 20:10

Киркоров рассказал, как «чуйка» спасла Пугачёву от смерти за границей

Вчера, 18:10

Названы артисты, которые уехали на Украину после начала СВО

Названы артисты, которые уехали на Украину после начала СВО

С началом Специальной военной операции (СВО) некоторые известные артисты не просто покинули Россию, но и обосновались в Украине. Например, в первые

Похудевшая Анна Михалкова вышла в свет в бархатном пальто и балетках

Похудевшая Анна Михалкова вышла в свет в бархатном пальто и балетках

Российская актриса театра и кино Анна Михалкова долгое время оставалась в стороне от светских мероприятий. Однако недавно журналисты заметили ее на

Куда пропал Дмитрий Нагиев: что он говорил об СВО на Украине

Куда пропал Дмитрий Нагиев: что он говорил об СВО на Украине

После начала Специальной Военной Операции (СВО) Дмитрий Нагиев решил временно отойти от ведения проектов на федеральных телеканалах. Актер и шоумен

Катя Семенова объяснила, почему Смольянинов и Галкин считают Россию злом

Катя Семенова объяснила, почему Смольянинов и Галкин считают Россию злом

По словам поэта и исполнительницы Екатерины Семеновой, поведение актера Артура Смольянинова* и шоумена Максима Галкина**, которые высказывают

Умерла известная советская и российская актриса Мария Скуратова

Умерла известная советская и российская актриса Мария Скуратова

10 сентября в возрасте 90 лет ушла из жизни выдающаяся актриса театра, кино и ТВ Мария Морицевна Скуратова. Прощание с ней состоится в

Фаворит Аллы Пугачевой Савин рассказал, как Примадонна его наказывала

Фаворит Аллы Пугачевой Савин рассказал, как Примадонна его наказывала

Сергей Савин поделился с порталом "Аргументы и Факты" информацией о своих отношениях с Примадонной Аллой Пугачевой до того, как она покинула Россию