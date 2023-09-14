Певец Киркоров решился на пластику после снимка на пляже

Филипп Киркоров открыто поделился некоторыми аспектами своей личной жизни в свежем интервью. В частности, певец рассказал о решении обратиться к пластическому хирургу после того, как увидел фотографию себя на пляже. В этом году артист поразил общественность неожиданным трансформационным процессом. Проведя несколько операций у Тимура Хайдарова, Киркоров избавился от лишнего веса, приобрел мышцы и новый облик. Сам артист не скрывает, что его нынешняя физическая форма — результат пластической хирургии. Он рассказал, что это решение было вызвано тем, что он увидел снимок с собой на пляже и был шокирован состоянием своего тела. Киркоров признался, что избегал ситуаций, где нужно было демонстрировать свой торс из-за стыда. Фотография, сделанная исподтишка, по словам артиста, послужила ему мотивацией к переменам.

"Хочу выразить благодарность тому, кто сделал этот снимок моего тела. Она, на самом деле, стала одним из стимулов для перемен", - поделился Филипп Киркоров в беседе с представителями СМИ.