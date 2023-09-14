Деньги на исходе: Орбакайте переживает не лучшие времена

В прошлом, популярность Кристины Орбакайте в России была впечатляющей и многие завидовали ей. Однако с тех пор прошло много времени и сейчас ситуация совсем другая.

Артистка Алена Кравец высказала печальный прогноз о будущем наследницы Аллы Пугачевой. По её мнению, если в дальнейшем Кристина не представит новые песни и не вернется к выступлениям на родине, ей, возможно, придется искать поддержку в других странах.

Однако перспективы улучшения положения звезды не выглядят обнадеживающими. По словам Кравец, дочь Примадонны не проявляет большого интереса к тому, чтобы давать концерты в России. Ей ближе страны, такие как Турция или Кипр. Однако пока конкретных предложений не поступало.

"У нее уже давно не было новых хитов. Деньги, как известно, имеют свойство таять. Кристина привыкла к определенному уровню жизни и комфорта. Ранее она входила в число самых высокооплачиваемых исполнителей, получая около двух с половиной миллионов за концерт. Частное выступление стоило почти в два раза дороже", - отметила певица в интервью порталу "Дни".