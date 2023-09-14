Прижался бедрами и впился губами: Бурака Озчивита подловили в самый интимный момент

Нежное фото из особняка Бурака Озчивита сразу стало хитом в Сети. На снимке актер из "Великолепного века" продемонстрировал то, что многие пары не осмелились бы делать в присутствии посторонних.

Несмотря на частые слухи о возможных разногласиях в этой самой красивой паре Турции, звезды продолжают показывать свою идиллию. Зимой 2023 года Фахрие Эвджен подарила своему возлюбленному второго сына. Даже крики младенца не в состоянии нарушить волнение, которое царит между супругами.

На одном из снимков брюнет с увлечением целует свою избранницу. Он обвил её талию и прижал к себе, словно пытаясь быть как можно ближе. В ответ Эвджен обняла мужа, словно чувствуя необходимость немного уступить этому вихрю страсти.

Поклонники не жалели лайков и сердечек под этой публикацией и заметили: после такого снимка даже не приходится задумываться о возможности скорого развода.