Прижался бедрами и впился губами: Бурака Озчивита подловили в самый интимный момент

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Прижался бедрами и впился губами: Бурака Озчивита подловили в самый интимный момент
Знаменитости
Источник фото: коллаж Информинг

Нежное фото из особняка Бурака Озчивита сразу стало хитом в Сети. На снимке актер из "Великолепного века" продемонстрировал то, что многие пары не осмелились бы делать в присутствии посторонних.

Несмотря на частые слухи о возможных разногласиях в этой самой красивой паре Турции, звезды продолжают показывать свою идиллию. Зимой 2023 года Фахрие Эвджен подарила своему возлюбленному второго сына. Даже крики младенца не в состоянии нарушить волнение, которое царит между супругами.

На одном из снимков брюнет с увлечением целует свою избранницу. Он обвил её талию и прижал к себе, словно пытаясь быть как можно ближе. В ответ Эвджен обняла мужа, словно чувствуя необходимость немного уступить этому вихрю страсти.

Поклонники не жалели лайков и сердечек под этой публикацией и заметили: после такого снимка даже не приходится задумываться о возможности скорого развода.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Прижался бедрами и впился губами: Бурака Озчивита подловили в самый интимный момент

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