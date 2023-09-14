«Шепелев ее ударил ногой»: отец Фриске сорвал маску с экс-мужа дочери

С началом Специальной военной операции (СВО) некоторые известные артисты не просто покинули Россию, но и обосновались в Украине. Например, в первые
Российская актриса театра и кино Анна Михалкова долгое время оставалась в стороне от светских мероприятий. Однако недавно журналисты заметили ее на
После начала Специальной Военной Операции (СВО) Дмитрий Нагиев решил временно отойти от ведения проектов на федеральных телеканалах. Актер и шоумен
По словам поэта и исполнительницы Екатерины Семеновой, поведение актера Артура Смольянинова* и шоумена Максима Галкина**, которые высказывают
10 сентября в возрасте 90 лет ушла из жизни выдающаяся актриса театра, кино и ТВ Мария Морицевна Скуратова. Прощание с ней состоится в
Сергей Савин поделился с порталом "Аргументы и Факты" информацией о своих отношениях с Примадонной Аллой Пугачевой до того, как она покинула Россию