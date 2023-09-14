«Шепелев ее ударил ногой»: отец Фриске сорвал маску с экс-мужа дочери

Недавно Дмитрий Шепелев вернулся на российское телевидение в качестве ведущего шоу-программы о животных "В кругу друзей". Экс-партнер Жанны Фриске вызвал волну критики в социальных сетях из-за своей новой работы. Владимир Фриске, отец покойной звезды, тоже не остался в стороне и выразил свою недовольство.

Дмитрий Шепелев поделился, что он очень доволен общением с представителями разных видов животных, включая коз, коней, собак и даже попугаев.

Однако Владимир Борисович утверждает, что Шепелев грубо солгал, представляя себя защитником животных перед российской аудиторией. В связи с этим он вспомнил один неприятный случай из прошлого.

"У нас была небольшая собачка - джек-рассел-терьер, милая и добрая. Шепелев ударил ее ногой. Он не любит собак и испытывает к ним страх. Он лицемер и выдающийся обманщик. Мне просто смешно, что теперь он выступает в роли защитника собак и других животных. Вероятно, кто-то поддерживает его на телевидении", - поделился Фриске в беседе с "Комсомольской правдой".