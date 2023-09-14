Составлен список российских артистов, которые дружили с Зеленским

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Составлен список российских артистов, которые дружили с Зеленским
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Источник фото: Коллаж Информинг

До того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, он был известен как комедийный актер, и у него было много связей в российском шоу-бизнесе. Вот некоторые артисты, которые были его друзьями:

  1. Алексей Чадов: Актер поделился, что дружил с Владимиром Зеленским, но после того, как тот стал политиком, они больше не общались. Они вместе снялись в фильме "Любовь в большом городе".

  2. Павел Деревянко: Познакомился с Зеленским на съемочной площадке фильма "Ржевский против Наполеона" в 2012 году. Он выразил надежду на возможность вновь встретиться с украинскими коллегами.

  3. Павел Воля: Телеведущий рассказал о своей дружбе с Зеленским и подчеркнул, что он остался хорошим человеком в его воспоминаниях.

  4. Филипп Киркоров: Певец познакомился с Зеленским в начале нулевых в Киеве, когда приезжал на съемки "Студии Квартал 95". Киркоров помог Зеленскому попасть на российский телевизионный рынок и даже предоставил ему жилье в Москве.

  5. Дмитрий Шепелев: Телеведущий опубликовал общее фото с Зеленским и подчеркнул, что хотя у него нет близких друзей, есть люди, которых он очень сильно любит.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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