Спектакли с актером Алексеем Паниным отменили после скандала в Таллине

Комедийный спектакль «Скамейка» с участием российского актера Алексея Панина и украинской актрисы Веры Куценко был отменен в Таллине. Известно, что спектакль должен был состояться в Центре русской культуры 14 октября. Однако после скандала с задержанием актера в Таллине, концерт был отменен, и аналогичное решение приняли в Латвии, где 15 октября Алексей Панин должен был выступить.

Организаторы концерта, компания Artmusic, подтвердили отмену представления, но отметили, что это решение было принято еще в августе, и оно не связано со скандалом. Покупателям обещают вернуть деньги за купленные билеты.

Сам Алексей Панин объяснил отмену представлений в странах Балтии непрофессионализмом организаторов. Он заявил, что не была проведена должная рекламная работа для успешной продажи билетов. Актер подчеркнул, что в Израиле он успешно провел пять спектаклей с аншлагом.

Напомним, в начале сентября Алексея Панина задержали в Таллине за пьяный дебош. По словам свидетельницы, знакомой с актером, он обратился к ней посреди ночи с просьбой помочь ему выбраться из полиции. По ее словам, Панин пытался проникнуть в чужие дома, думая, что находится в отеле.